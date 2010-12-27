В Ленобласти поймали подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки

Известно, что в доме задержанного уже произведен обыск, изъяты предметы являющиеся вещественными доказательствами касательно данного преступления.

В Ленобласти правоохранительные службы совершили поимку сорока однолетнего мужчины, подозреваемого в совершении изнасилования девочки 7 лет. О задержании преступника стало известно вчера, в понедельник, двадцать пятого июня.

По данным следствия, днем 24 июня девочка спускалась по лестнице своего дома и встретила мужчину, который жил по соседству и воспользовался беспомощным состоянием ребенка.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Известно, что в доме задержанного уже произведен обыск, изъяты предметы являющиеся вещественными доказательствами касательно данного преступления.