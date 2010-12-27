  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Ленобласти поймали подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки
Сегодня, 13:45
125
KaterinaKono13

В Ленобласти поймали подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки

0 0

Известно, что в доме задержанного уже произведен обыск, изъяты предметы являющиеся вещественными доказательствами касательно данного преступления.  

В Ленобласти правоохранительные службы совершили поимку сорока однолетнего мужчины, подозреваемого в совершении изнасилования девочки 7 лет.  О задержании преступника стало известно вчера, в понедельник, двадцать пятого июня. 

По данным следствия, днем 24 июня девочка спускалась по лестнице своего дома и встретила мужчину, который жил по соседству и воспользовался беспомощным состоянием ребенка.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Известно, что в доме задержанного уже произведен обыск, изъяты предметы являющиеся вещественными доказательствами касательно данного преступления.  

Теги: новости ленобласти, пойман насильник
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии