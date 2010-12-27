В Ленобласти открыта первая водная штрафстоянка

Региональное управление по транспорту завершило отбор площадки, которая будет участвовать в пилотном проекте по хранению задержанных маломерных судов.

В Ленинградской области открыта первая водная штрафстоянка.

Региональное управление по транспорту завершило отбор площадки, которая будет участвовать в пилотном проекте по хранению задержанных маломерных судов. Все необходимые документы будут оформлены до 4 октября. Сама штрафстоянка находится в Выборге, одновременно на ней могут находиться до 12 судов. Привозить катера, лодки, яхты и гидроциклы сюда будут специальные буксиры.

Нарушители правил перевозок пассажиров на воде наказываются Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) по аналогии с водителями автомобилей и автобусов: выписывается административный протокол, судно буксируется на водную штрафстоянку, владелец оплачивает штраф.

Штрафстоянки на воде – необходимая мера для безопасности жителей и гостей Ленинградской области: строительство причалов у культурных центров региона (Старой Ладоге, крепости Орешек, Дубровке, Свирьстрое и Киришах) обусловило рост предложений на прогулки по областным рекам.

Источник: пресс-служба ЛО