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В Ленобласти открылся соревновательный сезон по художественной гимнастике
Сегодня, 21:54
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KaterinaKono13

В Ленобласти открылся соревновательный сезон по художественной гимнастике

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Участие в состязаниях примут более 80 спортсменок из Выборгского, Всеволожского, Кировского, Гатчинского, Кингисеппского районов и города Сосновый Бор.

В Ленинградской области открылся соревновательный сезон по художественной гимнастике.

Сегодня на базе Отрадненской детско-юношеской спортивной школы стартовали областные спортивные соревнования по художественной гимнастике "Надежда Ленинградской области". Участие в мероприятии принимают спортсменки в трех возрастных категориях: юниорки (13-15 лет) и девочки (11-12 лет и 9-10 лет). В программе соревнований – индивидуальная программа многоборье, многоборье – групповое упражнение.

Участие в состязаниях примут более 80 спортсменок из Выборгского, Всеволожского, Кировского, Гатчинского, Кингисеппского районов и города Сосновый Бор. Награждение победителей состоится 6 сентября с 16.00 до 17.00.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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