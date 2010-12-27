В Ленобласти открылся соревновательный сезон по художественной гимнастике

Участие в состязаниях примут более 80 спортсменок из Выборгского, Всеволожского, Кировского, Гатчинского, Кингисеппского районов и города Сосновый Бор.

В Ленинградской области открылся соревновательный сезон по художественной гимнастике.

Сегодня на базе Отрадненской детско-юношеской спортивной школы стартовали областные спортивные соревнования по художественной гимнастике "Надежда Ленинградской области". Участие в мероприятии принимают спортсменки в трех возрастных категориях: юниорки (13-15 лет) и девочки (11-12 лет и 9-10 лет). В программе соревнований – индивидуальная программа многоборье, многоборье – групповое упражнение.

Участие в состязаниях примут более 80 спортсменок из Выборгского, Всеволожского, Кировского, Гатчинского, Кингисеппского районов и города Сосновый Бор. Награждение победителей состоится 6 сентября с 16.00 до 17.00.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО