В Ленобласти осудят жителя Рабитиц, который похитил и пытал бывшую возлюбленную

Мужчина три дня удерживал девушку у себя дома, подвергая ее пыткам и насилию.

В Ленобласти осудят 40-летнего злоумышленника, насильно удерживающего и пытавшего свою бывшую 22-летнюю девушку на протяжении трех дней. Известно, что все это время жертва находилась у него в квартире. Мужчина угрожал убить ее за то, что она бросила его, продпочтя ему другого.

Придя в гости к своему приятелю, житель деревни Рабитицы встретил там свою бывшую сожительницу. Встреча оказалась не самой приятной — девушка проводила время в компании других мужчин, что задело ее бывшего. Он избил девушку и потребовал идти с ним к нему домой. Там он продержал заложницу в течение трех дней.

Известно, что мужчина ранее уже был судим, причем неоднократно. Знакомые утверждают, что его характер вспыльчив, а сам мужчина агрессивен.

После того, как обвиняемый похитил женщину, он избивал и оскорблял ее, нанес ей не менее 21 удара кулаками, ногами и деревянной шваброй. При этом он вооружился ножом и угрожал потерпевшей убийством, - сообщили "Регион online" в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

Кадр из фильма "Коллекционер" по роману Джона Фаулза