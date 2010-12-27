В Ленобласти осудят двух браконьеров, застреливших лосиху

В настоящее время решается вопрос о дате начала судебного слушания.

Два браконьера из Ленобласти совершили незаконную охоту на территории региона. В ходе неправомерных действий была застрелена лосиха.

Как сообщает прокуратура Ленобласти, было установлено, что 17 февраля двое обвиняемых, один из которых до задержания состоял в должности инспектора ДПС, отправились на незаконную охоту в лесной массив ООО "Велес-Волхов". Там они выследили лосиху, убили ее, разделали тушу и мясо забрали себе. Ущерб, нанесенный природе России, составил 400 тыс. рублей.

По данному инциденту уже возбуждено уголовное дело. Следователи направили все необходимые документы в суд, в настоящее время решается вопрос о дате начала слушания.