В Ленобласти определили лучших огнеборцев

Конкурсанты соревновались в шести номинациях: лучший начальник пожарной части, начальник караула, командир отделения, пожарный, инструктор противопожарной профилактики и диспетчер пожарной связи.

Конкурсные испытания по теоретической, физической и практической подготовке пожарных определили лучших огнеборцев Ленинградской области.

В испытаниях приняли участие представители тринадцати отрядов государственной противопожарной службы Ленинградской области "Леноблпожспас".

Конкурсанты соревновались в шести номинациях: лучший начальник пожарной части, начальник караула, командир отделения, пожарный, инструктор противопожарной профилактики и диспетчер пожарной связи.

Представители Подпорожского района Михаил Сергеев, Олеся Бугдусаим и Наталья Москаленко стали лучшими в номинациях "Лучший пожарный", "Лучший диспетчер пожарной связи" и "Лучший инструктор противопожарной профилактики".

Никита Евсеев из пожарной части № 115 Бокситогорского района стал лучшим командиром отделения. В номинации "Лучший начальник караула" победил представитель Кировского района Олег Лебедьков. Лучшим начальником пожарной части стал Алексей Сапегин, представитель Всеволожского района.

Источник: пресс-служба ЛО