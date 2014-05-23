В Ленобласти объявили предупреждение о снеге и гололедице в ближайшие дни

Спасатели просят быть внимательными и осторожными.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Информацию региональное ГУ МЧС приводит со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 24 по 26 февраля. В эти дни в регионе ожидается сильный снегопад, гололедица, метель и усиление ветра.

24 февраля на территории Ленинградской области в большинстве районов ожидается местами сильный снег, мокрый снег, метель, местами гололед. На дорогах гололедица, сложная обстановка. 25 февраля ожидается в большинстве районов: ночью мокрый снег, местами гололёд, туман, порывы ветра местами 15 м/с. На дорогах гололедица, сложная обстановка. 26 февраля ожидается местами небольшой мокрый снег, ночью порывы ветра до 15 м/с. На дорогах местами гололедица. МЧС

В связи с этим в регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят быть внимательными и осторожными.

Фото: Piter.tv