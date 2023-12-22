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В Ленобласти обнаружили замерзшие тела пенсионеров
Сегодня, 17:05
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В Ленобласти обнаружили замерзшие тела пенсионеров

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5 января местный житель заглянул в окно дома соседей по улице Школьной и заметил, что 78-летний владелец продолжительное время неподвижен.

В поселке Куйвози Всеволожского района Ленобласти нашли тела двух замерзших пенсионеров. Об этом пишет spb.aif.ru 6 января.

5 января местный житель заглянул в окно дома соседей по улице Школьной и заметил, что 78-летний владелец продолжительное время неподвижен. Очевидец сразу обратился к правоохранителям.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тела пенсионера и его 70-летней супруги. Внешних признаков насильственной смерти не выявлено, предположительно, пара скончалась из-за переохлаждения. 

Известно, что дом пенсионеров долгое время не отапливался. Точные причины их ухода из жизни устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как избежать переохлаждения в морозы.

Фото: Piter.TV

Теги: куйвози, насмерть замерзли
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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