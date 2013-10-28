В Ленобласти не планируют продлевать локдаун

С понедельника регион, возможно, вернется к более привычной жизни.

В Ленинградской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом изданию 47news сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти ограничился короткой фразой: "Продлевать не будем".

Аналогичное решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. В некоторых регионах при этом, например, в Новгородской области, нерабочие дни продлеваются. Разговоры об этом идут и в республике Коми. Регионы могут принимать решение самостоятельно.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 384 новых случая заболевания коронавирусом. В регионе действует зонирование по эпидемиологической обстановке. В "красной зоне" предприятиям общественного питания, торговым центрам запрещено работать до 7 ноября.

Фото: Instagram / @drozdenko_au