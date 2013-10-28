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В Ленобласти не планируют продлевать локдаун
Сегодня, 15:36
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В Ленобласти не планируют продлевать локдаун

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С понедельника регион, возможно, вернется к более привычной жизни.

В Ленинградской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом изданию 47news сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти ограничился короткой фразой: "Продлевать не будем". 

Аналогичное решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. В некоторых регионах при этом, например, в Новгородской области, нерабочие дни продлеваются. Разговоры об этом идут и в республике Коми. Регионы могут принимать решение самостоятельно.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 384 новых случая заболевания коронавирусом. В регионе действует зонирование по эпидемиологической обстановке. В "красной зоне" предприятиям общественного питания, торговым центрам запрещено работать до 7 ноября. 

Фото: Instagram / @drozdenko_au

Теги: локдаун, нерабочие дни
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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