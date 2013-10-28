В Ленобласти не планируют продлевать локдаун

В Ленинградской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом изданию 47news сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава Ленобласти ограничился короткой фразой: "Продлевать не будем".
Аналогичное решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. В некоторых регионах при этом, например, в Новгородской области, нерабочие дни продлеваются. Разговоры об этом идут и в республике Коми. Регионы могут принимать решение самостоятельно.
За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 384 новых случая заболевания коронавирусом. В регионе действует зонирование по эпидемиологической обстановке. В "красной зоне" предприятиям общественного питания, торговым центрам запрещено работать до 7 ноября.
Фото: Instagram / @drozdenko_au
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