Собянин: В Москве не будут продлевать нерабочие дни

По его словам, город вернется к обычной жизни с 8 ноября.

В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра нового эндоскопического центра ГКБ имени В.М. Буянова. Его слова приводит "РИА Новости".

Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Сергей Собянин, мэр Москвы

Также Собянин отметил, что Москва вернется к обычной жизни с понедельника, 8 ноября. Однако, по его словам, необходимо исполнять ранее принятые ограничения. К ним относятся соблюдение режима самоизоляции для пожилых людей и перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге могут продлить ковидные ограничения с 8 ноября.

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