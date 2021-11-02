В Коми могут продлить нерабочие дни

Решение будет принято 6 ноября.

Власти Коми примут решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава региона Владимир Уйба.

Уйба отметил, что на заседании посмотрят итоги текущей нерабочей недели. В зависимости от статистики будет принято решение о продлении нерабочих дней с 8 ноября.

При этом глава республики отметил, что это непростое и накладное для региона решение.

В Новгородской области уже продлили нерабочие дни до 14 ноября.

Видео: Youtube/Россия 24