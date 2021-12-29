Правительство Коми отправлено в отставку

Полномочия главы кабмина возложили на заместителя председателя регионального правительства.

Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство республики в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров.

Отмечается, что такое решение было принято в связи "со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде". В их числе вывод региональной экономики на новый уровень.

Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Об этом глава Коми объявил на пресс-брифинге в понедельник, 17 января. из сообщения пресс-службы регионального кабмина.

Новый состав будет объявлен позже. До этого действующие члены правительства будут выполнять свою работу в качестве исполняющих обязанности. Полномочия главы кабмина возложили на зампреда Эльмиру Ахмееву.

Ранее мы сообщали, что из перечня поручений президента РФ уберут пункты касательно закона о QR-кодах.

Фото: сайт правительства Коми