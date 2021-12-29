Правительство Коми отправлено в отставку

Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство республики в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров.
Отмечается, что такое решение было принято в связи "со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде". В их числе вывод региональной экономики на новый уровень.
Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Об этом глава Коми объявил на пресс-брифинге в понедельник, 17 января.
из сообщения пресс-службы регионального кабмина.
Новый состав будет объявлен позже. До этого действующие члены правительства будут выполнять свою работу в качестве исполняющих обязанности. Полномочия главы кабмина возложили на зампреда Эльмиру Ахмееву.
Ранее мы сообщали, что из перечня поручений президента РФ уберут пункты касательно закона о QR-кодах.
Фото: сайт правительства Коми
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