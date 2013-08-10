В Коми ни один из умерших от COVID-19 за сутки не был привит

Всего в регионе на 8 ноября выявили 82 114 заразившихся COVID-19, выздоровели 70 104 человека, умерли 2 040 человек.

В Республике Коми за сутки умерли от коронавируса 19 человек, ни один из них не был привит. Из 400 заразившихся только один человек был вакцинирован, он лечится дома. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Цифры по умершим от коронавируса ужасающие: за сутки республика потеряла 19 человек, ни один из них не был вакцинирован. Владимир Уйба, глава республики Коми

Всего в регионе на 8 ноября выявили 82 114 заразившихся COVID-19, выздоровели 70 104 человека, умерли 2 040 человек.

Ранее петербуржцам рассказали, почему стоит вакцинироваться в поликлинике, а не в торговом центре.

Видео: ВК/Владимир Уйба