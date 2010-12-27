В Ленобласти нашли бездыханное тело пенсионера в тельняшке

В Ленобласти местный житель обнаружил на улице умершего пожилого мужчину.

6 сентября в Ленобласти прохожий обнаружил тело пенсионера в тельняшке и брюках. Об этом сообщает издание “Политэксперт” . Инцидент произошел утром в деревне Георгиевское. Местный житель наткнулся на бездыханное тело пожилого мужчины. После этого очевидец обратился в полицию.

Как стало известно из сведений от правоохранительных органов, на теле погибшего не было обнаружено насильственных признаков смерти. Следствие выясняет причины произошедшего. Помимо одежды,на пенсионере были надеты наручные часы из желтого металла.