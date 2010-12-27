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В Ленобласти на автодороге сбили пешехода
Сегодня, 18:57
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arteliseev

В Ленобласти на автодороге сбили пешехода

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Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Ломоносовском районе около пяти вечера 31 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, инцидент произошел на автодороге Большая Ижора - Бронка - Пеники. В районе деревни Верхняя Бронна, д. 1, водитель за рулем "Хендай Элантра" совершил наезд на пешехода. Последний скончался на месте. Погибшим был мужчина 55-65 лет.

По факту случившегося проводят проверку.

Ранее мы показали, как в Московском районе произошло столкновение двух ВАЗов.

Фото: Википедия / Grigorius m

Теги: дтп, ленобласть, ломоносовский район, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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