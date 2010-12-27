В Ленобласти на автодороге сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Ломоносовском районе около пяти вечера 31 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, инцидент произошел на автодороге Большая Ижора - Бронка - Пеники. В районе деревни Верхняя Бронна, д. 1, водитель за рулем "Хендай Элантра" совершил наезд на пешехода. Последний скончался на месте. Погибшим был мужчина 55-65 лет.

По факту случившегося проводят проверку.

Ранее мы показали, как в Московском районе произошло столкновение двух ВАЗов.

Фото: Википедия / Grigorius m