В Ленобласти на автодороге сбили пешехода

В Ломоносовском районе около пяти вечера 31 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, инцидент произошел на автодороге Большая Ижора - Бронка - Пеники. В районе деревни Верхняя Бронна, д. 1, водитель за рулем "Хендай Элантра" совершил наезд на пешехода. Последний скончался на месте. Погибшим был мужчина 55-65 лет.
По факту случившегося проводят проверку.
Ранее мы показали, как в Московском районе произошло столкновение двух ВАЗов.
Фото: Википедия / Grigorius m
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