В Ленобласти мужчину, заказавшего убийство партнерши в 2005 году, лишили свободы на 18 лет

Приговор был вынесен заочно, так как обвиняемый скрывается за границей.

В Ленинградском областном суде рассмотрели дело бизнесмена, организовавшего убийство партнёрши 16 лет назад. Предпринимателя приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Приговор был вынесен заочно, так как обвиняемый скрывается за границей. По версии следствия, в 2005 году он захотел избавиться от партнерши по бизнесу, которой был должен крупную сумму. Предприниматель "заказал" ее за 100 тысяч долларов.

Исполнители преступления, переодевшись в форму сотрудников ДПС, остановили автомобиль женщины на дороге в посёлок Ильичёво. Они выстрелили в нее шесть раз. Предпринимательница скончалась на месте.

Ранее в Пикалево двое убили знакомого, подожгли труп и раскидали его останки по лесу.

Фото: Piter.tv