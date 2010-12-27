В Ленобласти мужчина пытался спрыгнуть с недостроенного дома

В Выборге мужчину смогли отговорить от прыжка с 14-го этажа

19 ноября мужчина взобрался на 14 этаж заброшенной недостроенной многоэтажки в Выборге, спасатели смогли отговорить местного жителя от прыжка.

Очевидцы сообщают, что мужчина швырялся камнями и кричал, что его не нужно спасать. Они предположили, что, возможно, он является обманутым дольщиком недостроенного дома. Также известно, что местный жить злоупотребляет алкоголем.

Прибывшие на место спасатели смогли отговорить расстроенного жителя Выборга от подобных методов решения проблем. Его спустили и доставили в больницу.