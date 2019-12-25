В Ленобласти муж после ссоры с женой решил переночевать в машине и сгорел

В автомобиле было найдено газобаллонное оборудование.

В Волосовском районе Ленинградской области в минувшую субботу, 26 сентября, вспыхнул автомобиль Datsun. Машина была припаркована неподалеку от дома в деревне Терпилицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что внутри машины был человек, который не смог выбраться из салона. На месте трагедии пожарные нашли обгоревшее тело мужчины. В самом автомобиле было газобаллонное оборудование.

Знакомый погибшего рассказал, что между водителем и женой накануне произошла бытовая ссора, и мужчина после нее решил переночевать в салоне автомобиля. Предположительно, он запустил двигатель, чтобы прогреть машину, и заснул. Это могло к неисправности топливной системы и последующему пожару.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионер в деревне Анисимово получил смертельные ожоги в бане. Трагедия произошла в Бокситогорском районе Ленобласти.

Фото: Pixabay