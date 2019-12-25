  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти муж после ссоры с женой решил переночевать в машине и сгорел
Сегодня, 21:21
59
mook1

В Ленобласти муж после ссоры с женой решил переночевать в машине и сгорел

0 0

В автомобиле было найдено газобаллонное оборудование.

В Волосовском районе Ленинградской области в минувшую субботу, 26 сентября, вспыхнул автомобиль Datsun. Машина была припаркована неподалеку от дома в деревне Терпилицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что внутри машины был человек, который не смог выбраться из салона. На месте трагедии пожарные нашли обгоревшее тело мужчины. В самом автомобиле было газобаллонное оборудование.

Знакомый погибшего рассказал, что между водителем и женой накануне произошла бытовая ссора, и мужчина после нее решил переночевать в салоне автомобиля. Предположительно, он запустил двигатель, чтобы прогреть машину, и заснул. Это могло к неисправности топливной системы и последующему пожару.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионер в деревне Анисимово получил смертельные ожоги в бане. Трагедия произошла в Бокситогорском районе Ленобласти.

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии