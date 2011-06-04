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В Ленобласти мигранты-извращенцы жестоко надругались над девушкой 1 сентября
Сегодня, 18:32
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В Ленобласти мигранты-извращенцы жестоко надругались над девушкой 1 сентября

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Пострадавшая обратилась в больницу. Ее госпитализировали. 

В ночь на 1 сентября двое мигрантов влезли в квартиру жительницы Ленобласти и изнасиловали ее. Инцидент произошел в Большая Пустомержа Кингисеппского района.

Злоумышленники не только надругались над жертвой, но и избили ее. А затем они сбежали. Пострадавшая обратилась в больницу. Ее госпитализировали. 

По информации Piter.tv, стражи порядка задержали злоумышленников. Подозреваемыми оказались двое мужчин 22 и 25 лет. Известно, что они приехали в Россию из восточного государства. Сейчас правоохранители поместили нарушителей закона в изолятор.

Ранее на Piter.tv: в лесу Ленобласти обнаружили человеческие кости.

Фото: Pexels

Теги: большая пустомержа, избили, изнасилование, мигранты, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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