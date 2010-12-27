Более 110 поездов в Ленобласти были задержаны из-за обледеневших проводов.

Они оказались не готовы к резкому похолоданию.

Во вторник, 5 ноября, на железных дорогах Ленобласти лед сковал контактные провода и токоприемники. Из-за этого движение 111 поездов, среди которых 40 дальнего следования, было задержано. Об этом сообщили экстренные службы региона.

Время задержки поездов составило от десяти минут до восьми часов. Несмотря на минусовую температуру, в четверг пассажирские поезда тронутся согласно расписанию.

Ранее мы сообщали, что утром 7 ноября на станции Девяткино произошел коллапс из-за скопления людей.

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