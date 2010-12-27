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В четверг в Петербурге будет минусовая температура
Сегодня, 19:27
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nadezhda_sib

В четверг в Петербурге будет минусовая температура

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На дорогах местами возможна гололедица.

В четверг, 7 ноября, синоптики прогнозируют в Северной столице переменную облачность без существенных осадков.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем будет немного теплее - до -1...-3 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/c. 

В МЧС по Петербургу предупредили о том, что на дорогах местами образуется гололедица. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поезда задержались из-за непогоды в Ленобласти. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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