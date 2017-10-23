В реке Солка нашли автомобиль с телом мужчины внутри

Накануне в реке Солка нашли автомобиль с телом неизвестного мужчины внутри.

Накануне в реке Солка в Кингисеппском районе Ленобласти на четвертом километре трассы Кингисепп — Манновка был обнаружен автомобиль Opel Vectra, внутри которого находилось тело неизвестного мужчины. Об этом пишет "Росбалт".



Проводится проверка.



Устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.