Накануне в реке Солка в Кингисеппском районе Ленобласти на четвертом километре трассы Кингисепп — Манновка был обнаружен автомобиль Opel Vectra, внутри которого находилось тело неизвестного мужчины. Об этом пишет "Росбалт".
Проводится проверка.
Устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.
Сегодня, 20:41
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В реке Солка нашли автомобиль с телом мужчины внутри
Накануне в реке Солка нашли автомобиль с телом неизвестного мужчины внутри.
Накануне в реке Солка в Кингисеппском районе Ленобласти на четвертом километре трассы Кингисепп — Манновка был обнаружен автомобиль Opel Vectra, внутри которого находилось тело неизвестного мужчины. Об этом пишет "Росбалт".