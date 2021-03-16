В Ленобласти хирурги спасли мужчину с неоперабельной опухолью

По данным регионального Комздрава, пациент с неоперабельной опухолью теперь находится в ремиссии. Дальнейшего лечения ему не требуется, необходимо лишь регулярное наблюдение у врачей.

Хирурги Ленинградского областного онкологического диспансера помогли пациенту в борьбе с заболеванием, которое не так давно считалось неизлечимым. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комздрава.

В больницу был госпитализирован 62-летний пациент с заметным жёлтым оттенком кожи. Первичные обследования показали новообразования в печени и во внепеченочных желчных протоках. Сначала рентген-хирурги провели пациенту дренирование желчных протоков, решив проблему с оттоком желчи и пищеварением.

После купирования желтухи мужчине был установлен окончательный диагноз: холангиокарцинома IV стадии с метастазом в печень. Такие опухоли неоперабельны, так как рядом с воротами печени пролегают магистральные сосуды, что и делает вмешательство опасным. Также остаточный объём левой доли печени, в случае удаления правой, составил бы менее 30%, что грозило печеночной недостаточностью.

Фото: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Как отметили в Комздраве, ещё 15 лет назад такое заключение стало бы концом истории болезни. Теперь же хирурги Алексей Филонов и Алексей Полехин провели три цикла химиоэмболизации новообразований в печени. После этого оба новообразования уменьшились и уже не соприкасались с магистральными сосудами.

В послеоперационном периоде хирурги уменьшили приток крови к правой доле печени с опухолью, чтобы левая доля взяла на себя её функции и увеличилась в размере. Через шесть недель объём левой доли печени составил 47%. Затем заведующий онкоабдоминального отделения Кирилл Шостка удалил правую долю печени вместе с новообразованием и провел резекцию внепеченочных желчных протоков.

По данным регионального Комздрава, пациент с неоперабельной опухолью теперь находится в ремиссии. Дальнейшего лечения ему не требуется, необходимо лишь регулярное наблюдение у врачей.

Главное фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)