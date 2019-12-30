В Ленобласти 10-месячный мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Накануне в полицию Ленобласти из больницы поступило сообщение о госпитализации 10-месячного мальчика в тяжелом состоянии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка забрали из дачного дома в поселке Ольшаники. У мальчика термический ожог груди и шеи второй степени. Родители рассказали, что он опрокинул на себя со стола кружку с кипятком.

Полицейские выясняют детали. Семья полная, благополучная.

В январе в Джанелидзе из-за сильных ожогов скончалась 83-летняя женщина.

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