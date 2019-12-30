  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 10-месячный мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком
Сегодня, 9:35
91
nastya960

В Ленобласти 10-месячный мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком

0 0

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Накануне в полицию Ленобласти из больницы поступило сообщение о госпитализации 10-месячного мальчика в тяжелом состоянии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка забрали из дачного дома в поселке Ольшаники. У мальчика термический ожог груди и шеи второй степени. Родители рассказали, что он опрокинул на себя со стола кружку с кипятком.

Полицейские выясняют детали. Семья полная, благополучная.  

В январе в Джанелидзе из-за сильных ожогов скончалась 83-летняя женщина. 

Фото: pixabay 

Теги: кипяток, ожог, пострадал ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии