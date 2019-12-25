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В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом
Сегодня, 10:36
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ruzannar

В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом

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Выписаны по выздоровлению 7 пациентов.

По состоянию на 4 июля, в Ленобласти 51 новый случай заражения коронавирусом. При этом выписаны 7 человек, летальных исходов за сутки нет.

В Петербурге также зафиксирован 271 случай, но и выздоровевших больше: 251 пациент за сутки. Напомним, что в Ленобласти из-за более благоприятной эпидемиологической обстановки (по сравнению с городом) некоторые ограничительные меры снимают быстрее: так, в регионе работают музеи, проводят небольшие экскурсии, открыты бани.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлен 271 случай заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: адександр дрозденко, коронавирус в ленобласти, сдать тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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