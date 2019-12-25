В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом

Выписаны по выздоровлению 7 пациентов.

По состоянию на 4 июля, в Ленобласти 51 новый случай заражения коронавирусом. При этом выписаны 7 человек, летальных исходов за сутки нет.

В Петербурге также зафиксирован 271 случай, но и выздоровевших больше: 251 пациент за сутки. Напомним, что в Ленобласти из-за более благоприятной эпидемиологической обстановки (по сравнению с городом) некоторые ограничительные меры снимают быстрее: так, в регионе работают музеи, проводят небольшие экскурсии, открыты бани.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлен 271 случай заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv