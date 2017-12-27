В Ленобласти депутат убил собаку при детях

В деревне Санино депутат вместе с другом убил собаку из травматического пистолета

По информации 47News стало известно, что в Ленобласти в деревне Санино муниципального депутата Игоря Заболотного обвинили в убийстве собаки. Инцидент произошел в новогоднюю ночь на глазах у детей.

Жертвой депутата стал пес породы американская акита. По словам местных жителей, 1 января пса привлек взрыв петарды. Она выбежала на дорогу из двора, после чего получила пулю из травматического пистолета. Собака скончалась от остановки сердца и потери крови.

"Уже днем к телу Кэша подошли двое мужчин с тележкой. Они погрузили убитую собаку и увезли. Тело потом найдут неподалеку. Местные жители утверждают, что это был Заболотный с другом", — сообщают СМИ.

Издание "Росбалт" обратился в администрацию муниципального образования "Дачное", которое представляет депутат. Там сообщили, что Заболотный на данный момент занят, но пообещали, что ближайшее время он свяжется с редакцией.

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