В Ленобласти часть города оказалась под угрозой провала в шахту‍

В Ленобласти могут провалится под землю жилые дома.

В Ленобласти огромное количество домов в городе Сланцы могут уйти под землю в затопленные выработки, которые принадлежат предприятию "Ленинградсланец". Об этом сообщили на собрании под руководством главы совета депутатов города Руслана Шотта.

Выяснилось, что над старыми шахтами, где ранее добывали горючий сланец, находятся 78 жилых домов - 42 частных и 36 многоэтажных.

Оказывается, в 2013 году насосы, откачивающие воду из выработок перестали работать. В связи с этим шахты со временем заполнились водой, и теперь она размывает "целики" - участки породы, которые шахтеры оставили для того, чтобы они поддерживали свод. Об этом рассказал Григорий Фрайман, глава "Ленинградсланец" с 1989 по 2008 годы.

Весной 2018 года завершается пятилетний срок, который был указан в проекте ликвидации объекта. Все эти годы за состоянием шахты никто не следил.Стоит отметить, что дома возводились из расчета на "сухую" эксплуатацию шахты.