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В Ленобласти целиком обновили трассу Большая Ижора – Бронка – Пеники
Сегодня, 20:02
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В Ленобласти целиком обновили трассу Большая Ижора – Бронка – Пеники

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Ремонт стартовал в начале лета.

Во вторник, 9 августа, стало известно о завершении ремонтных работ на трассе Большая Ижора – Бронка – Пеники. Пять километров нового асфальта положили в Дубках, Бронне, Нижней Бронке и Верхней Бронне. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областной администрации.

Это третий большой дорожный ремонт в Ломоносовском районе. Он стартовал в начале лета. До этого дорожники сделали часть Гостилицкого шоссе и дорогу от Гостилиц до Колокольной горы.

Специалисты уложили два слоя нового покрытия, укрепили обочины, поставили знаки и нанесли разметку. Обновили остановки и пешеходные дорожки.

Фото: Администрация Ленобласти

Теги: ленобласть, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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