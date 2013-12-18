В Ленобласти целиком обновили трассу Большая Ижора – Бронка – Пеники

Ремонт стартовал в начале лета.

Во вторник, 9 августа, стало известно о завершении ремонтных работ на трассе Большая Ижора – Бронка – Пеники. Пять километров нового асфальта положили в Дубках, Бронне, Нижней Бронке и Верхней Бронне. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областной администрации.

Это третий большой дорожный ремонт в Ломоносовском районе. Он стартовал в начале лета. До этого дорожники сделали часть Гостилицкого шоссе и дорогу от Гостилиц до Колокольной горы.

Специалисты уложили два слоя нового покрытия, укрепили обочины, поставили знаки и нанесли разметку. Обновили остановки и пешеходные дорожки.

Фото: Администрация Ленобласти