В Ленобласти будет разработан проект реконструкции дороги "Подъезд к г. Колпино"

Бюджет региона выделяет на это почти 50 млн рублей.

В Ленинградской области будет разработан проект реконструкции автодороги регионального значения "Подъезд к г. Колпино" (Тосненский район). Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа области.

Проектировщику предстоит проанализировать транспортные потоки на 20-летнюю перспективу. Затем создать проект, предусматривающий расширение действующей трассы до 4-х полос, получить на него положительное заключение государственной экспертизы.

На все эти работы, которые должны быть завершены до 20 декабря следующего года, из бюджета Ленинградской области выделяется 49,7 миллионов рублей.

Непосредственно сроки реконструкции в документации закупки не называются.

Заявки от компаний, желающих реализовать этот проект, принимаются до 16 октября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге отремонтируют улицу Булавского за 72 миллиона рублей.

Фото: Pixabay.com