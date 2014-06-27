В Ленобласти более 25 тыс. детей пойдут в первый класс в новом учебном году

В пресс-службе добавили, что будет проведен ремонт 14 спортзалов в школах, также установлено современное оборудование в 37 учебных заведениях.

В новом учебном году в Ленобласти в первый класс отправятся 25 623 ребенка. По сравнению с прошлым годом число первоклассников увеличилось на 3,6 тыс. человек, сообщают в пресс-службе администрации Ленобласти.

Всего количество обучающихся в школах региона составляет 190 157 детей. Это на 7 тыс. больше, чем годом ранее. К сентябрю появятся 22 "Точки роста", новые кабинеты и мастерские в двух учреждениях для ребят с ограниченными возможностями здоровья и "Кванториум" в Гатчине.

В пресс-службе добавили, что будет проведен ремонт 14 спортзалов в школах, также установлено современное оборудование в 37 учебных заведениях.

Ранее в Осельках построили школу-сад на 300 мест. Учебное учреждение откроется уже 1 сентября.

Фото: Piter.tv