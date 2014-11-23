В Ленобласти артиллеристы ЗВО уничтожили колонну бронетехники в рамках учений

В учениях приняли участие порядка 100 военнослужащих соединения и около 30 единиц военной техники.

На полигоне Кирилловском в Ленобласти артиллерийские подразделения Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) в рамках учений уничтожили условную колонну бронетехники противника. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в пресс-службе ЗВО. В учениях приняли участие порядка 100 военнослужащих соединения и около 30 единиц военной техники.

Во время ведения огня расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3М "Акация" и минометов "Нона-К" нанесли огневое поражение мишеням, которые расположены на расстоянии от 3 до 8 км, прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

В ходе учений артиллеристы также рассмотрели стратегии взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений, ведения борьбы с беспилотными летательными аппаратами и авиацией, средствами радиоэлектронной разведки условного противника.

Ранее мы писали, что в Ленобласти военнослужащие благоустроят более 30 мемориалов.

Фото: пресс-служба ЗВО