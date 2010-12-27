В Ленобласти 10 августа пройдет ралли "Выборг"

Редакция Piter.TV пообщалась с Митей Семеновым - пресс Атташе LADA Rally Cup, организующей фан-зону LADA на спец участке "Малиновка".

10 августа в городе пройдет ставшее уже традиционным ралли "Выборг". Начнется мероприятие на Рыночной площади в 9 утра. Редакция Piter.TV пообщалась с Митей Семеновым - пресс Атташе LADA Rally Cup, организующей фан-зону LADA на спец участке "Малиновка".

"Это этап Кубка России, звездных пилотов достаточно много, многократные чемпионы и обладатели кубков России, сложно выделить самого звездного", - рассказал Митя.

Также Митя отметил, что интереснее всего будет смотреть ралли как раз с фан-зоны в Малиновке (откроется в 10 утра, но с 13 до 17 вход и выход на нее будут закрыты), ведь мимо нее проходит спецучасток трассы. Также фан-зону посетят пилоты, не принимающие в этом году участие в гонке.

"Участвовать в гонках может любой желающий, если машина подходит и есть необходимые документы для участия - спортивный паспорт на автомобиль и спортивные документы для пилота, - а также вся необходимая экипировка", - отметил Митя.

В программе ралли также заявлены соревнования по прыжкам в длину на переднеприводных машинах, где призом победителю станет комплект шин Yokohama.