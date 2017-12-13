В Ленинградском зоопарке рассказали о самочувствии львят, которые родились в декабре

Piter.tv навестил львят, которые недавно родились в Ленинградском зоопарке. Пока котята развиваются, петербуржцы и сотрудники зверинца ломают головы над выбором имён для хищников.

В Ленинградском зоопарке 25 декабря 2018 года родились три львенка, двое из них - самцы. Воспитанием малышей занимаются их родители - Адам и Таисия. Сотрудница зоопарка Ада Панфилова, которая следит за развитием котят, рассказывает, что уже сейчас они показывают свои характеры.

В зоопарке регулярно взвешивают животных, в настоящее время старший львенок весит 10 килограммов, девочка - 9, а еще один самец - 8.

Старший мальчик боязливый, девочка очень активная, любопытная и ей все интересно, надо все попробовать. Еще один мальчик очень спокойный. Он часто за всеми просто наблюдает. Ада Панфилова

Сотрудники зоопарка рассказали Piter.TV, что родителям помогает ухаживает за львятами их старшая дочь. Она переживает за них, приносит мясо, играется, правда пока не очень аккуратно. Дело в том, что львица сама еще молодая и считает малышей равными себе.

У нас установлен специальный ящик, куда каждый желающий, который посетит зоопарк и посмотрит котят, может оставить свою записку с именем, которое он считает наиболее подходящем. Напоминаем, что у нас родились два мальчика и одна девочка. Нам бы хотелось что-то более экзотическое или африканское, ведь они там живут. Если котенок окажется в другом городе, то все запомнят, что этот лев с африканским именем, но из Петербурга. Пока только наш зоопарк называет так львов.

Фото, видео: Piter.tv

Глеб Лялин, Дарья Шефер