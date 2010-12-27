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В Ленинградском зоопарке капибару "закрыли" на карантин
Сегодня, 21:05
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TretyakovaS
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В Ленинградском зоопарке капибару "закрыли" на карантин

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В Ленинградском зоопарке появился самец капибары. До некоторого времени этого вида не было в коллекции 10 лет.

Как сообщает "Росбалт", в Ленинградском зоопарке впервые за 10 лет появился самец капибары.

По данным пресс-службы зоопарка, животное привезли из Перми. Новый обитатель получил вольер с бассейном. Сейчас самец капибары находится на карантине в изолированном вольере, который расположен с внешней стороны здания "Тропический дом".

Капибары являются самым крупным современным видом грызунов. Они обитают в Южной Америке, живут группами и ведут околоводный образ жизни.

Теги: капибара , ленинградский зоопарк , новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

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