Трасса "Ульяновка — Отрадное" является единственным быстрым путем из Тосненского района в Кировский, минуя заезд в Санкт-Петербург и Кольцевую автомобильную дорогу.

В Ленинградской области завершен ремонт участка региональной трассы "Ульяновка — Отрадное". Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На объекте был срезан поврежденный слой полотна, вместо него дорожники уложили два слоя нового асфальтобетона. Для безопасности движения автомобилей и автобусов от кустов и деревьев были очищены обочины и полоса отвода дороги. На отремонтированный участок нанесли износостойкую разметку и поставили знаки.

Трасса "Ульяновка — Отрадное" является единственным быстрым путем из Тосненского района в Кировский, минуя заезд в Санкт-Петербург и Кольцевую автомобильную дорогу. Интенсивность движения по ней составляет порядка десяти тысяч автомобилей в сутки.

Дорога также является единственным путем до природного памятника Саблинский, знаменитого не только уникальным рельефом местности, но и своей историей: в XIII веке здесь была стоянка Александра Невского перед битвой со шведами.

Источник: пресс-служба ЛО