Всего в регионе в 2019 году благоустраиваются 122 территории (49 дворовых и 73 общественные) в 83 муниципальных образованиях. Общая сумма финансирования проекта на 2019 год составляет 1,32 млрд рублей.

В Ленинградской области завершаются работы по благоустройству-2019.

Всего в регионе в 2019 году благоустраиваются 122 территории (49 дворовых и 73 общественные) в 83 муниципальных образованиях. Общая сумма финансирования проекта на 2019 год составляет 1,32 млрд рублей.



На 61 территории работы по благоустройству уже закончены — здесь ведется приемка объектов муниципальными образованиями у подрядных организаций. В среднем же строительная готовность объектов уже близка к 80%.



В ноябре этого года должен быть завершен проект по масштабной реконструкции территории Смоляного мыса в Выборге, ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по результатам 2018 года.



Все мероприятия по благоустройству, намеченные для реализации в 2019 году в Ленинградской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в полном объеме планируется завершить до конца года.

Источник: пресс-служба ЛО