В Ленинградской области убраны первые тонны овощей

Погодные условия позволили стартовать кампании на неделю раньше, чем в 2018 году.

В сельхозпредприятиях Ленинградской области началась уборка ранних овощей. Об этом сообщает пресс-служба ЛО.

Погодные условия позволили стартовать кампании на неделю раньше, чем в 2018 году.

Собрано 672 тонны скороспелых сортов капусты, свеклы, кабачков, зеленных культур и 48 тонн раннего картофеля. Средняя урожайность овощей — 448 центнеров с гектара, на 40% выше, чем в прошлом году.

Первыми к уборке приступили хозяйства "Приневское" и "Пригородный" Всеволожского районов, "Победа" и "Можайское" Ломоносовского района и крупные фермерские хозяйства Кировского района.

Племзавод "Рабитицы" Волосовского района убрал на семена 38 га многолетних трав, собрана 21 тонна семян, средняя урожайность 5,6 центнеров с гектара, что почти на 40% выше уровня прошлого года.

Продолжается заготовка кормов. Скошено 95,8 тыс. га многолетних и силосных трав. Всего заготовлено 182 тыс. тонн кормовых единиц, 45 % к плану и 132% к 2018 году. В том числе, заготовлено 707 тыс. тонн силоса (58% к плану), 70,6 тыс. тонн сенажа (56%), 34,1 тыс. тонн сена (48%), 3,9 тыс. тонн зерносенажа (12%).

Источник: пресс-служба ЛО