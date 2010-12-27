Ленинградский интернат для детей-инвалидов сделают более современным

Приозерский дом-интернат для детей-инвалидов основали в 1965 году. В учреждении на данный момент проживают 165 воспитанников от 4 до 18 лет.

В Ленинградской области создается современный реабилитационный центр для детей с особенностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ко Дню знаний на базе Приозерского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями, которые проходят курс домашнего обучения, откроют новые классы. В конце ноябре в интернате начнет работать спортивный зал с обновленным специальным инвентарем. С 1 января 2019 года с детьми и родителями начнут работать психологи, логопеды, инструкторы по трудотерапии, социальные педагоги.

На данный момент к завершению подходит комплексный ремонт, в котором меняли системы очистки воды, оборудовали новые прачечные, ремонтировали помещения. Впереди еще предстоит ремонт фасада здания и благоустройство территории.

Приозерский дом-интернат для детей-инвалидов основали в 1965 году. В учреждении могут находиться 211 детей, на данный момент в интернате проживают 165 воспитанников от 4 до 18 лет. Это учреждение является единственным на территории Ленинградской области.

Также в Ленинградской области откроется первый в России многопрофильный ресурсный центр для инвалидов.

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