В Ленинградской области откроется первый в России многопрофильный ресурсный центр для инвалидов

Теперь им будет доступно погружение в предпринимательскую среду и гарантирована помощь в запуске собственных бизнес-проектов.

Во вторник, 4 сентября, во Всеволожске откроется первый в России многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В центре будут осваивать узкоспециализированные профессии, восполнять пробелы в социальном развитии. После прохождения обучения, выпускники получат возможность трудоустройства на предприятиях региона.

Теперь ребятам также будет доступно погружение в предпринимательскую среду и гарантирована помощь в запуске собственных бизнес-проектов, им будет обеспечен доступ к современным техническим средствам реабилитации. Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В комлексе также расположились столовая на 120 мест, зоны отдыха и ожидания, медкабинет и хостел.

Также в Сертолово 1 сентября в новый сад пойдут 300 детей.

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