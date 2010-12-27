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В Ленинградской области откроется первый в России многопрофильный ресурсный центр для инвалидов
Сегодня, 11:54
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nastya960
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В Ленинградской области откроется первый в России многопрофильный ресурсный центр для инвалидов

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Теперь им будет доступно погружение в предпринимательскую среду и гарантирована помощь в запуске собственных бизнес-проектов.

Во вторник, 4 сентября, во Всеволожске откроется первый в России многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В центре будут осваивать узкоспециализированные профессии, восполнять пробелы в социальном развитии. После прохождения обучения, выпускники получат возможность трудоустройства на предприятиях региона.

Теперь ребятам также будет доступно погружение в предпринимательскую среду и гарантирована помощь в запуске собственных бизнес-проектов, им будет обеспечен доступ к современным техническим средствам реабилитации.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В комлексе также расположились столовая на 120 мест, зоны отдыха и ожидания, медкабинет и хостел.

Также в Сертолово 1 сентября в новый сад пойдут 300 детей.

Фото: pixabay.com

Теги: инвалиды , ленобласть , многопрофильный центр
Категории: Лента новостей Новости России

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