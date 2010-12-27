Участников Форума — русскоязычных жителей стран Балтийского региона, которых подчас называют нашей «мягкой силой» за рубежом, приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Ленинградской области проходит IX Балтийский форум соотечественников

Участников Форума — русскоязычных жителей стран Балтийского региона, которых подчас называют нашей "мягкой силой" за рубежом, приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он отметил, что диаспоры соотечественников эффективно противостоят попыткам переписывания и фальсификации истории, и это особенно важно в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Александр Дрозденко также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления связей соотечественников с российскими регионами.



Об эффективности "мягкой силы" и позитивных примерах, как лучшем способе отстоять свою позицию, губернатор Ленинградской области рассказал участникам Форума, опираясь на собственный опыт международной деятельности: распоряжением Президента России он включен в состав делегации РФ в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы на период 2016-2020 годов, в качестве представителя в Палате регионов, в ноябре 2018 года избран руководителем делегации РФ в Конгрессе, а затем — заместителем Председателя Палаты регионов Конгресса.



"Основное достижение нашей делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы за последние два года, это то, что мы — своим примером, своей работой в этой непростой обстановке дали возможность нашим европейским коллегам изменить свое отношение к России, и российская делегация вернулась в ПАСЕ. Мы продемонстрировали, что Россия — такая же европейская страна, причем по некоторым направлениям развития, таким, например, как современные цифровые технологии управления, опережаем сегодня целый ряд государств Европы", — отметил Александр Дрозденко. Он привел в качестве примера успешный опыт работы МФЦ в Ленинградской области, где за счет новых цифровых технологий сведены к минимуму сроки оформления любых документов и исключены коррупциогенные факторы. Подобными центрами не могут похвастаться многие европейские страны. Не менее интересным для зарубежных коллег, по словам главы региона, был и наш опыт работы в рамках "Открытого бюджета", когда каждый житель области имеет возможность, фактически в режиме он-лайн, отслеживать и доходы, и расходы бюджета. Следующий этап — внедрение систем интернет-опросов и интернет-голосования. И здесь, как раз, Ленинградская область готова перенимать опыт зарубежных стран, уже внедривших подобные технологии.

Представительный Балтийский форум соотечественников проходит в Ленинградской области уже в девятый раз. Он стал традиционной и авторитетной площадкой для встреч и диалогов российских соотечественников из стран Балтийского региона: Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии и Белоруссии. В форуме принимают участие более 100 человек, среди которых — руководители и журналисты русскоязычных средств массовой информации стран Балтийского региона, представители общественных организаций соотечественников, проживающих за рубежом, представители федеральных и региональных органов власти Российской Федерации.



Участников и гостей Форума приветствовали член Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев, который назвал его проведение высокой дипломатической миссией, и первый секретарь департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Павел Волчихин, отметивший, что сегодня стоит задача развивать взаимодействие бизнеса — российского и соотечественников за рубежом.



В программе форума, который продлится до 4 октября, пленарные заседания и стратегические сессии, посвященные, в частности, защите прав соотечественников в странах Прибалтики, продвижению русского языка в странах Балтийского региона, вопросам образования на русском языке, опыту работы российских СМИ за рубежом.



Завершится Форум принятием итоговой резолюции.

Источник: пресс-служба ЛО