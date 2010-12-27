По программе развития детской паллиативной помощи планируется создание, на базе Детской областной клинической больницы, Центра сопровождения детей с паллиативной патологией, в котором будут проводиться редкие хирургические операции.

В Ленинградской области появятся Центр сопровождения детей с патологией и отделение реабилитации.

По программе развития детской паллиативной помощи планируется создание, на базе Детской областной клинической больницы, Центра сопровождения детей с паллиативной патологией, в котором будут проводиться редкие хирургические операции.

В 2020 году планируется создание отделения реабилитации в Кингисеппской детской поликлинике, специализирующегося на оказании помощи детям с ДЦП и другими двигательными нарушениями. Отделение будет оснащено современным оборудованием и бассейном.

"Сердцем" областной программы паллиативной помощи является детский хоспис в Токсово, открытый в прошлом году. Помимо стационара, работники хосписа развивают новые виды помощи на дому. До конца года будет закуплен специально оборудованный автобус для маломобильных пациентов – на нем детей будут доставлять в медицинские учреждения для консультаций и процедур.

Также рассматривается возможность организации перинатальной паллиативной помощи для матерей с патологией плода.

Источник: пресс-служба ЛО