В Ленинградской области пока не планируется введение строгих ограничений

В Ленинградской области пока не планируют вводить строгих ограничений. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Власти региона рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер.
Пока жестких мер не требуется, так как медучреждения справляются с оказанием медицинской помощи заболевшим коронавирусом. На данный момент на территории области развернуто 1095 коек. Отметим, что 2 октября их было 866. Больных принимают стационары Всеволожского, Кировского, Приозерского, Волховского, Киришского, Гатчинского районов, а также Ленинградская областная клиническая больница в Петербурге. В них находятся 736 пациентов.
В пресс-службе напомнили, что в зоне повышенного внимания находятся Киришский и Тосненский районы. При ухудшении эпидемиологической обстановки, их переведут в "красную" зону.
За последние сутки в Ленобласти выявили 99 новых случаев заболевания COVID-19.
Фото: Piter.TV
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