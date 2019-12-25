В Ленинградской области пока не планируется введение строгих ограничений

Власти рассчитывают на сознательность граждан.

В Ленинградской области пока не планируют вводить строгих ограничений. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Власти региона рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер.

Пока жестких мер не требуется, так как медучреждения справляются с оказанием медицинской помощи заболевшим коронавирусом. На данный момент на территории области развернуто 1095 коек. Отметим, что 2 октября их было 866. Больных принимают стационары Всеволожского, Кировского, Приозерского, Волховского, Киришского, Гатчинского районов, а также Ленинградская областная клиническая больница в Петербурге. В них находятся 736 пациентов.

В пресс-службе напомнили, что в зоне повышенного внимания находятся Киришский и Тосненский районы. При ухудшении эпидемиологической обстановки, их переведут в "красную" зону.

За последние сутки в Ленобласти выявили 99 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV