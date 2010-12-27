В Ленинградской области подвели итоги конкурса "Абилимпикс"

Абилимпикс – это олимпиада по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Определены победители конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

До 1 сентября этого года всем лауреатам выплатят премии. Победители регионального чемпионата и их наставники получат 80 тысяч рублей. Победители национального чемпионата и их тренера - по 100 тысяч рублей. За 2 место в региональных состязаниях спортсмены получат 60 тысяч рублей, за 3 - 40 тысяч. В национальных состязаниях за 2 и 3 место по 80 и 60 тысяч рублей соответственно.

Абилимпикс – это олимпиада по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году Ленинградская область впервые стала принимать участие в этом движении.

Фото: pixabay.com