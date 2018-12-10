В Лахта Центре разместится только "Газпром"

"Газпром Нефть" получит собственный офисный штаб.

"Газпром" займет все пространство Лахта Центра. "Газпром нефти" выделят отдельный штаб в Петербурге для размещения. На данный момент участок для строительства еще не выбран. Однако, в ближайшее время появятся наработки по данному проекту. Конкретные предложения по покупке территорий уже поступают в компанию.

Сейчас компания рассматривает для строительства своей штаб-квартиры не менее четырех участков на территории Петербурга. Принятие решения по выбору участка планируется до конца первого квартала 2020 года комментируют ситуацию специалисты

Однако, стоит отметить, что второй небоскреб в городе на Неве не появится. В планах "Газпром нефти" нет плана строительства высотки. Ожидается, что офисный центр будет представлять собой европейский бизнес-центр в деловом районе Петербурга. Внешний вид штаба должен "отражать технологичность компании".

Фото: Piter.tv