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В Ладожское озеро выпустили более 29 тысяч мальков палии

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Каждая рыбка весит около 50 граммов.

В Ладожское озеро выпущено более 29 тысяч мальков палии. Об этом сообщила пресс-служба ФКП "Дирекции КЗС г.СПб  Минстроя России".

В течение двух дней (27 и 28 марта) в Ладожское озеро Ленинградской области выпустили 29 508 штук мальков палии. Каждая рыбка весит около 50 граммов.

Молодь палии (семейство лососевых) выращена ФГУП "Федеральный селекционно-генетический центр рыболовства" в поселке Ропша Ленинградской области. К месту выпуска в бухте Владимировская Ладожского озера ценный груз был доставлен под патронажем специалиста-рыбовода на оборудованном транспортном средстве.

Мальков выпускают зимой или ранней весной, когда температура воды не превышает шести градусов, так как палия любит холодную воду, и в ней лучше приживается. Именно по этой причине для выпуска были выбраны последние числа марта.

Видео: ФКП "Дирекции КЗС г.СПб  Минстроя России"

Теги: ладожское озеро, мальки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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