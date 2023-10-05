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В ЛНР с 2014 года погибли 65 детей из-за действий ВСУ, заявила омбудсмен

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Инна Швенк рассказала о преступлениях ВСУ.

В Луганской Народной Республике с 2014 года от действий Украины получили ранения 186 детей, погибли 65. Соответствующее заявление перед журналистами сделала  уполномоченный по правам ребенка в новом российском регионе Инна Швенк.Омбудсмен выступила на пресс-конференции, организованной в центре медиагруппы "Россия сегодня". На мероприятии спикеры представили общественности проблему нарушения прав детей на Украине.

С 2014 года по настоящее время от рук украинских карателей пострадал 251 ребенок, из них 186 детей получили ранения различной степени тяжести и 65 детей, к сожалению, погибли.

Инна Швенк, омбудсмен в ЛНР

В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: всу, дети, инна швенк, лнр, омбудсмен, права ребенка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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