Начат снос незаконно построенного трехэтажного ресторанного комплекса в Репино

Ситуация связана с давними юридическими аспектами, касающимися земельного участка, на котором был построен ресторан в Репино.

На Приморском шоссе в поселке Репино начались работы по сносу трехэтажного ресторанного здания. Вся процедура демонтажа началась после проведения подготовительных мер, включая информирование пользователей строения о необходимости освобождения территории и вывоза имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.

Изначально, между юридическим лицом и городом был заключен договор аренды, разрешающий размещение временного ресторанного комплекса без права возведения капитальных строений. Однако, срок действия этого договора истек еще в 2018 году, и запись о праве аренды была удалена из ЕГРН.

В ходе последующего обследования земельного участка ККИ было обнаружено, что на данной территории появилось трехэтажное здание с признаками капитальной постройки. Комитет обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о сносе незаконной постройки.

В результате судебных разбирательств здание было признано самовольной постройкой, и суд обязал владельца снести ее в течение 60 дней с момента вступления в силу судебного решения.

Ранее сообщалось, что возобновлены работы по демонтажу торгового комплекса на Гаккелевской улице.

Фото: Комитет по контролю за имуществом