Ветеринары взяли пробы биоматериала у пострадавших зверей.

В Курганской области выявили 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью. Об этом рассказали местные ветеринары, которые обнаружили пострадавших диких животных в Далматовском и Шадринском районе. Охотники утверждают, что впервые зафиксировали подобные странности еще весной 2022 года. Однако тогда речь шла о единичных случаях. К середине осени текущего года подобных инцидентов стало гораздо больше. В настоящее время специалисты взяли пробы у зверей и направили биологический материал в лабораторию.

Эксперты пояснили, что у больных косуль идет кровь и гной из глаз, изо рта пострадавший течет пена и слюни. Животные стали вести нетипично для своего вида. Она бегают по кругу и бьются в конвульсиях. В комментариях пользователи социальных сетей окрестили животных "зомби-косулями".

Стало известно, сколько диких животных погибло в ДТП в прошлом году.

Фото и видео: Teleram / BAZA