В Курганской области выявили 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью. Об этом рассказали местные ветеринары, которые обнаружили пострадавших диких животных в Далматовском и Шадринском районе. Охотники утверждают, что впервые зафиксировали подобные странности еще весной 2022 года. Однако тогда речь шла о единичных случаях. К середине осени текущего года подобных инцидентов стало гораздо больше. В настоящее время специалисты взяли пробы у зверей и направили биологический материал в лабораторию.
Эксперты пояснили, что у больных косуль идет кровь и гной из глаз, изо рта пострадавший течет пена и слюни. Животные стали вести нетипично для своего вида. Она бегают по кругу и бьются в конвульсиях. В комментариях пользователи социальных сетей окрестили животных "зомби-косулями".
Стало известно, сколько диких животных погибло в ДТП в прошлом году.
Фото и видео: Teleram / BAZA
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