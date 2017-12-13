Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Купчине вор-мигрант попытался зарыться от Росгвардии в сугроб
Сегодня, 16:07
0
lesjasap
154

В Купчине вор-мигрант попытался зарыться от Росгвардии в сугроб

0
 
 

Игра в прятки не удалась: Росгвардия обнаружила преступника-мигранта в сугробе.

Во Фрунзенском районе мигрант пытался спрятаться от сотрудников вневедомственной охраны в сугробе. Сообщается, что дерзая попытка мужчины притвориться снежным осадком была раскрыта. 

Представители Росгвардии охотились за 20 летним подозреваемым. Его обвиняют в совершении кражи. Патруль получил сигнал об ограблении салона красоты по Малой Каштановой аллее в здании под номером 9. Злоумышленник пробрался в закрытое помещение. С помощью отвертки он вскрыл замок и нацелился на сейф с выручкой. Однако, его спугнули оперативники. Мужчина поспешил спастись от преследования бегством. В отчаянной попытке скрыться от правосудия иностранец попытался зарыться в сугроб. Его нашли во дворе соседнего дома за мусорным контейнером. 

В результате погони мужчина был задержан. Его отвезли в отделение полиции. Сотрудники Росгвардии также обнаружили отвертку, который подозреваемый выкинул при бегстве из салона красоты.

Теги: вор , кража , купчино , ограбление , прятки , салон красоты , сугроб , фрунзенский район
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5