На Софийской фитнес-клуб эвакуировали из-за запаха дыма

В пятницу, 24 мая, во Фрунзенском районе эвакуировали посетителей и персонал спортивного зала "Fitness House". Фото с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Свидетели сообщили, что к зданию Софийской улице прибыли пожарные. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в районе половины восьмого утра. По информации ГУ МЧС пожара не было. В спортзале произошло короткое замыкание без горения.
В данный момент зал работает в штатном режиме. Посещение ограничили лишь в зону бассейна, где и произошло ЧП, сообщает "Фонтанка".
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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