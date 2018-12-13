На Софийской фитнес-клуб эвакуировали из-за запаха дыма

В данный момент зал работает в штатном режиме.

В пятницу, 24 мая, во Фрунзенском районе эвакуировали посетителей и персонал спортивного зала "Fitness House". Фото с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Свидетели сообщили, что к зданию Софийской улице прибыли пожарные. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в районе половины восьмого утра. По информации ГУ МЧС пожара не было. В спортзале произошло короткое замыкание без горения.

В данный момент зал работает в штатном режиме. Посещение ограничили лишь в зону бассейна, где и произошло ЧП, сообщает "Фонтанка".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург